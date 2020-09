Wirbel: Barca kann mit Fati einseitig verlängern

Hoffnungsträger des Klubs

Fati wird am 31. Oktober 18 Jahre alt, er absolvierte bereits 34 Pflichtspiele für den FC Barcelona. Der Teenager mit Wurzeln in Guinea-Bissau gilt als Hoffnungsträger des Klubs und hat auch längst das Interesse anderer Vereine geweckt. Am vergangenen Sonntag hatte er mit zwei Treffern maßgeblich zum 4:0-Sieg der Mannschaft von Trainer Ronald Koeman gegen den FC Villarreal beigetragen.