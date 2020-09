Summer School für junge Mediziner in Kärnten

„Hands on“ hieß es für 19 Medizinstudenten aus ganz Österreich. Sie lernten Spitäler der Kabeg kennen und durften selbst Hand anlegen. In Kleingruppen wurden etwa an der Radiologie im LKH Wolfsberg ultraschallgezielte Stanzbiopsien durchgeführt. „Dafür wurden Oliven als Versuchsobjekte verwendet“, erzählt die Medizinische Direktorin Sonja-Maria Tesar. In der täglichen Praxis werden durch dieses Verfahren Gewebeproben genommen.