Beamte entdeckten Zelt mit 32 Cannabispflanzen

Mit einem so großen Fund hatten die Beamten am Montag wohl nicht gerechnet: Gemeinsam mit der Suchtgift-Ermittlungsgruppe sowie Spürhunden der Polizei stießen Beamte der Inspektion Bergheim auf eine „Indoor-Cannabis-Plantage.“ Auf einem 60 Quadratmeter großen Dachboden bauten die Bewohner in einem Zelt 32 Cannabispflanzen an. Die Pflanzen waren bereits 70 bis 80 Zentimeter hoch. Damit nicht genug: Die Beamten entdeckten zudem auch 25 g Cannabiskraut, 4 g Cannabis-Tabak-Gemisch sowie mehrere Suchtgiftutensilien, auf denen ebenfalls Drogenrückstände gefunden werden. Die Bewohner werden angezeigt, die Pflanzen sichergestellt.