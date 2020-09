Prinz Charles: So abgehoben lebt der Thronfolger!

Der frühere Butler Paul Burrell gab in britischen Zeitungen einige Geschichten über den britischen Thronfolger preis, die einen doch schmunzeln lassen, weil sie liebenswert abgehoben und zum Teil „very british“ seien. So beginne Charles jeden Tag mit einem Bad, was zwar sehr britisch, aber noch nicht ungewöhnlich ist. Hand an die Wasserhähne gelegt haben soll der 71-Jährige aber noch nie in seinem Leben. Ein Kammerdiener bereite das Bad vor und halte sich dabei an ganz bestimmte Vorgaben.