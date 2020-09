Europacup-Rückspiel der Fivers abgesagt!

In der letzten Qualirunde vor der Gruppenphase müssten die Spanier in Wien einen 34:31-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Die Fivers schafften schon in der Runde davor gegen Lissabon nach dem Auswärts-26:28 mit einem 38:34 den Aufstieg. Die Gruppenphase des zweitgrößten Europacups nach der Champions League startet am 20. Oktober.