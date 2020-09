Rodionov nach Sieg über Ofner im Paris-Hauptfeld

Jurij Rodionov ist neben Dominic Thiem und Dennis Novak der dritte Österreicher im Hauptfeld der French Open 2020. Der 21-jährige Niederösterreicher rang am Freitag in der letzten Qualifikationsrunde seinen Landsmann Sebastian Ofner mit 6:4, 3:6, 6:3 nieder und darf sich nun auf seine Premierenteilnahme bei einem Grand Slam Turnier freuen. Dort trifft Rodionov erstmals überhaupt auf den Franzosen Jeremy Chardy. Der 33-jährige Chardy ist als Nummer 64 im ATP-Ranking freilich klarer Favorit gegen den zwölf Jahre jüngeren Niederösterreicher. Rodionov ist aktuell 169. in der Weltrangliste.