300-Millionen-Euro-Schutzschirm für Veranstalter

Kogler mahnt Vereine zur Vorsicht

Bezug nehmend auf den Vereinsgipfel, der am Freitag stattfand, mahnte Kogler die Vereine in Österreich weiterhin zur Vorsicht: „Was wäre dieses Land ohne das Ehrenamt? Dennoch muss man gewisse Maßnahmen einfach einhalten und nach der Sitzung nicht alle zur Party ins Vereinslokal weiterschicken. Denn in diesen Lebensumständen verbreitet sich das Virus leider sehr gerne. Österreich ist Gott sei Dank ein geselliges Land. Aber leider ist das Coronavirus auch sehr gesellig.“