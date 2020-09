684 Corona-Neuinfektionen, drei neue Todesfälle

Auch am Freitag gab es - wie bereits am Vortag - die meisten neuen Fälle in Wien, 305 Neuinfizierte wurden gemeldet. 136 Neuinfektionen gab es in Niederösterreich, 62 in Tirol, 52 in Oberösterreich und 41 in Vorarlberg. In der Steiermark wurden 39 Neuinfektionen verzeichnet, in Kärnten 22, in Salzburg 15 und acht im Burgenland.