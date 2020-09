Lewis Hamilton greift nach der „magischen 91“

Davor greift Hamilton aber am Sonntag in Russland nach dem 91. Sieg seiner Formel-1-Karriere - damit würde der Mercedes-Star mit dem legendären Michael Schumacher gleichziehen. „Es fühlt sich unwirklich an, nur noch einen Sieg von Schumi entfernt zu sein“, gesteht Hamilton. „Niemals hätte ich gedacht, dass ich in die Nähe dieses Rekordes kommen würde. Auch wenn ich als Bub, so wie viele andere Buben, immer davon geträumt habe, einmal so erfolgreich wie Schumi zu werden.“