App macht’s möglich: „Spird“ verbindet Sportler

„Als ich beruflich längere Zeit in Italien war, konnte ich keinen passenden Sportpartner finden. Da kam mir die Idee“, erklärt der Villacher Dominik Kohl. Mit seinem Studienkollegen, dem Völkermarkter Kevin Schrattel, tüftelten die beiden ein Jahr lang an ihrer neuen Sport-Matching-App „Spird“, welche sich sowohl für Profis als auch für Anfänger eignen soll. „Über einen Filter werden die Sportart und das Level, ob Beginner oder Fortgeschrittener, sowie Ort, Datum und Uhrzeit ausgewählt. Auch Geschlecht, Alter und Sprache können angegeben werden, um das Zusammenfinden noch einfacher zu machen“, so die Gründer.