Vor Sölden: Die Hirscher-Tipps saugt Leitinger auf

Viel direktes Feedback

Während Pircher vor allem Planung und Koordination der Trainingskurse übernimmt, kriegt Leitinger von Ferdl Hirscher quasi bei jedem Trainingslauf Rückmeldungen direkt an der Strecke. „Ich frage viel nach, auch beim Material. Er hat mit dem Weltbesten gearbeitet. Ich wäre ja blöd, wenn ich von diesem Wissen nicht etwas aufsauge“, hofft Roli auf Fortschritte. Vor allem in der Konstanz. Der Vize-Weltmeister von 2017 hat Laufbestzeiten hingeknallt, aber zu selten seine Schnelligkeit ins Ziel gebracht. Woran wurde konkret gearbeitet? „Vor allem an der Position am Ski. Die Gefahr ist, zu sehr auf die Innenseite zu kippen. Da gilt es, die Hüfte gut zu positionieren.“