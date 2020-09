Neue Anlage sichert das Donawitzer Stahlwerk ab

Um 90 Millionen Euro errichtete die Voestalpine in ihrem Donawitzer Stahlwerk eine neue Anlage, die nun in Betrieb gegangen ist - und den obersteirischen Standort absichert. Doch die Krise macht sich bemerkbar: Derzeit steht der zweite Hochofen wegen Reparaturen still, es bleibt offen, wann er wieder in Betrieb geht.