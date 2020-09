„Around the Block“: Festival im Zeughaus

Aktuell führt der Innsbrucker Verein „Legends of Rock“ seine spannende Konzertreihe „Around the Block“ fort, bei der Tiroler Musiker und Bands an ungewöhnlichen Orten eine Bühne finden sollen. Vergangenes und kommendes Wochenende wurde so ein Ort mit dem Innenhof des Zeughauses gefunden.