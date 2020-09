Deutsche demonstrieren für Flüchtlingsaufnahme

Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin und anderen deutschen Städten gegen den Umgang mit den Flüchtlingen in Griechenland und für deren Aufnahme in Deutschland demonstriert. In Berlin versammelten sich nach Polizeiangaben einige Tausend Demonstranten, auch in Köln und München waren Demonstrationen angemeldet. Die Proteste standen unter dem Motto: „Es reicht! Wir haben Platz!“