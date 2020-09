Aktivisten schon seit zehn Tagen im Hungerstreik

Der Hungerstreik von Eva Wimmer, Sabine Schmidhofer und Christian Müller ist die bisher drastischste Aktion der 380-kV-Freileitungsgegner in Salzburg. Bereits seit zehn Tagen nehmen die Aktivisten keine Nahrung mehr zu sich, kämpfen weiter für einen Baustopp des Projekts. „Uns geht es so weit gut, wir harren der Dinge. Das Wetter ist glücklicherweise auf unserer Seite“, sagt Müller. Er war auch schon bei den Protesten am Rengerberg in Bad Vigaun immer in der ersten Reihe und beteiligte sich an bisher nahezu allen Aktionen gegen die Freileitung.