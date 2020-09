„Frauen sind kein exotisches Gewächs“

Das habe ich mich schon oft gefragt. Ich komme aus einer preußischen Familie. Mein Vater war ein Patriarch. Meine Mutter hat ihren Mann gefördert, den Haushalt organisiert, uns Kinder großgezogen und in der Firma gearbeitet. Sie war sehr gut ausgebildet, hat sich total aufgerieben zwischen ihrem Mann, der Familie und dem Geschäft. Sie war in gewisser Weise schon damals eine Karrierefrau, was aber gar nicht thematisiert wurde. Generell gab es in den 1950er- und 1960er-Jahren sehr viele berufstätige Frauen. Viele haben allerdings kein Gehalt bekommen. Meine Mutter auch nicht. Dabei hat sie im Laufe der Zeit Fähigkeiten entwickelt, von denen sie gar nicht wusste, dass sie sie hatte. Und ehrlich: Hätte sie damit zielgerichtet etwas Neues angefangen? Sie war meinem Vater hierarchisch unterlegen und das Umfeld unterstützte genau diese Rollenverteilung. Solange die Arbeit von Frauen nicht anerkannt und finanziell wertgeschätzt wird, wird sich das nicht ändern. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Nein, ich glaube nicht, dass Frauen selbst schuld sind. Schuld ist ein System, das sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Frauen und Männer sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Das ist nicht schlecht. Im Gegenteil: Es sollte zum Vorteil gemacht werden, indem man die Unterschiede nutzt.