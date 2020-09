84-jährige Russin verscheuchte wilden Bären

Im Osten Russlands wurde eine 84-jährige Frau beim Beerensammeln von einem wilden Bären überrascht. Sie lief jedoch nicht in Panik davon, sondern zündete eine Zeitung an und brüllte den Bären an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. „Mit dieser effektiven Methode rettete sie ihr Leben“, berichteten Medien aus der Region unweit der Großstadt Jakutsk.