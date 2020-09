Real: Ein einziger Neuzugang! Und viele Verletzte

Normalerweise verbringt Real Madrid die Sommer mit ausgedehnten Touren durch die USA (Bild vom letzten Jahr gegen Arsenal in Maryland) und bestreitet gegen andere europäische Topteams Freundschaftsspiele. In diesem Jahr fielen solche Pläne wegen der Coronavirus-Pandemie frühzeitig ins Wasser. In Spanien bereitete sich der Rekordmeister relativ zurückgezogen auf die neuen Herausforderungen vor. So gab es nur einen offiziellen Test, den gewann Real 6:0 gegen Getafe.