Der Betriebsrat gibt nicht auf, will weiterkämpfen.

Dass der Betriebsrat versucht hat, alle Möglichkeiten auszunutzen, kann ich verstehen, aber an der Entscheidung ist nicht mehr zu rütteln. Spätestens jetzt sollte sich der Betriebsrat damit beschäftigen, was noch für die Mitarbeiter herauszuholen ist. Wir haben ihnen angeboten, bei der Verlagerung der Maschinen zu unterstützten. Das ist emotional natürlich nicht einfach, es gibt aber Incentives, also Extraprämien. Wir haben faire Angebote gemacht. Es hilft nicht, immer nur dagegen sein. Der Betriebsrat verhinderte dadurch Möglichkeiten für die Belegschaft, unter anderem auch mögliche Unterstützung für Maßnahmen nach der Schließung des Produktionsstandortes. An der Verlagerung wird das aber nichts mehr ändern.