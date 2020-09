Fehlstart bereitet Ralph Hasenhüttl Kopfzerbrechen

Defizite im physischen Bereich

Die physischen Defizite werden wohl so schnell nicht zu beheben sein, weshalb der 53-Jährige wenig optimistisch in die nähere Zukunft blickte. „Wir sind im Moment definitiv nicht in der Lage, unser Spiel zu spielen. Das ist sehr intensiv, und dafür brauchen wir fitte Spieler.“ Auf Southampton wartet am Sonntag ein Heimspiel gegen das ebenfalls mit einer Liga-Niederlage gestartete Tottenham.