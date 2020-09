Covid-19-positive Person besuchte „Sunflowerparty“

Öffentlicher Aufruf der steirischen Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld. Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person besuchte in der Nacht auf 11. September die „Sunflowerparty“ in Kaindorf bei Hartberg. All jene, die in der Nacht ebenfalls dort waren, werden nun gebeten, ihre Symptome zu beobachten.