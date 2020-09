Rabiate Kuh attackiert Mann

„Die Weide war gut gesichert“, meinen Polizisten. Jedenfalls nahmen mehrere Helfer die Suche nach dem Rindvieh auf. In den Abendstunden entdeckte ein 48-Jähriger die Kuh auf der Fahrbahn der B124. Der Mann stieg aus seinem Wagen und wollte nachkommende Autolenker auf die gefährliche Situation aufmerksam machen. Doch plötzlich attackierte die offensichtlich rabiate Kuh ihren Finder und klemmte ihn zwischen ihrem massigem Körper und dem Pkw ein. „Der Mann konnte sich noch schwer verletzt in den Wagen retten“, so ein Ermittler. Die tierische Angreiferin wurde wenig später von einem Jäger getötet.