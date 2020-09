Struber jubelt mit Barnsley über Aufstieg im Cup

Barnsley ist am Dienstagabend auch dank eines Treffers von Patrick Schmidt in die 3. Runde des englischen Fußball-Liga-Cups aufgestiegen. Die Truppe von Chefcoach Gerhard Struber feierte beim League-Championship-Rivalen Middlesbrough einen 2:0-Sieg, bei dem der ÖFB-U21-Teamstürmer in der 22. Minute die Führung besorgte.