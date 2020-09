Ostösterreich: Bislang rund 90 Schüler positiv

Ein Schüler im Burgenland infiziert

Im Burgenland wurden bisher zwei Coronavirus-Fälle in Bildungseinrichtungen gemeldet: Eine Pädagogin aus einem Kindergarten im Bezirk Neusiedl am See und eine Schülerin aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurden positiv getestet, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. In beiden Fällen seien jedoch keine weiteren Infektionen in der Bildungseinrichtung aufgetreten.