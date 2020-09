„Jetzt krönt sich Thiem auch zum König von Paris!“

Peter Frauneder zeigt sich in dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ überzeugt: „Nach seinem Triumph bei den US Open krönt sich Dominic Thiem jetzt auch zum König von Paris und gewinnt die French Open.“ Thiems großer Coup in New York ist natürlich das alles überlagernde Thema in dieser Sendung. Und dennoch sprechen Frauneder und Michael Fally - trotz ausführlicher Thiem-Analyse - auch über andere Themen: etwa über den höchst turbulenten Formel-1-Grand-Prix in Mugello und „existenzbedrohende“ Situation für österreichische Bundesliga-Klubs (alles im Video oben).