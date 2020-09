Diebe stahlen Tresor während Familie daheim war

Dreiste Diebe haben am Samstagnachmittag in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg) einen unbefestigten Tresor aus einem Haus gestohlen, während die Bewohner daheim waren. Ein 28-Jähriger vernahm zwar ein Geräusch im Erdgeschoß, dachte sich aber nichts weiter. Erst seine Frau entdeckte am Abend, dass der Tresor aus dem Regal verschwunden war...