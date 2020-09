Neun Extra-Millionen für Gemeindezentrum Lech?

In der Arlberggemeinde Lech mag keine Ruhe einkehren. In einem Dokument zum geplanten Gemeindezentrum, das unter Lechern derzeit die Runde macht, ist von Mehrkosten von neun Millionen Euro die Rede. Damit würde der Bau dann knapp 50 Millionen Euro kosten. Sparsam ist man in der Gemeinde indes mit Infos zur Causa.