Mit Motorrad in Baustelle: Lenker schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag kam es in Innsbruck zu zwei Unfällen mit Zweirädern - und teils fatalen Folgen. In der Ing.-Etzel-Straßen krachte ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad in eine Baustelle und wurde schwer verletzt, in der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße rutschte ein Mopedfahrer (20) auf einer Öl-Spur aus und stürzte. Auch der 20-Jährige wurde verletzt.