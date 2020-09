Neue Bekanntschaft nahm nach Übernachtung Auto mit

Mann teilweise geständig

Durch umfangreiche Ermittlungen, bei denen auch Fotos von Radargeräten und Videoüberwachungen ausgewertet wurden, gelang es einen 47-jährigen Salzburger auszuforschen. Am 26. August kurz nach 18 Uhr nahmen Polizisten des Salzburger Stadtpolizeikommandos den Mann wegen eines Vorführungsbefehls des Bezirksgericht Wien Innere Stadt in einem Lokal in Salzburg fest. Die Polizisten stellten auch den Pkw sicher, der einige Beschädigungen aufwies. Nach seiner Einvernahme, in der er sich teilweise geständig zeigte, wurde er in die Salzburger Justizanstalt eingeliefert.