Deal perfekt! Vettel wechselt zu Aston Martin

Es hatte sich bereits am Mittwochabend angedeutet, jetzt ist es fix: Sebastian Vettel setzt seine Formel-1-Karriere im neuen englischen Aston-Martin-Team fort. Der viermalige Weltmeister unterschrieb beim designierten Nachfolge-Rennstall von Racing Point einen Vertrag über das Jahr 2021 hinaus. Das teilte Racing Point am Donnerstagvormittag im Vorfeld der WM-Premiere in Mugello mit und beendete so die monatelangen Spekulationen um die sportliche Zukunft des 33-Jährigen.