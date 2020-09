Perez verlässt Racing Point! Platz für Vettel frei

Sergio Perez wird am Ende der Saison Racing Point verlassen. Das gab der Mexikaner am Donnerstagabend über die Sozialen Netzwerke bekannt. Damit könnte für den vierfachen Ex-Weltmeister Sebastian Vettel für 2021 ein Platz in diesem Team frei werden. Der Deutsche verlässt Ferrari mit Saisonende und soll schon mit Miteigentümer Lawrence Stroll verhandelt haben.