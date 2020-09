Afrikanische Schweinepest in Deutschland

In Deutschland ist die Afrikanische Schweinepest (ASF) aufgetreten. Das deutsche Landwirtschaftsministerium gab am Mittwoch einen amtlichen Verdachtsfall in Brandenburg bekannt, der inzwischen bestätigt wurde. Die Krankheit war bei einem Wildschwein-Kadaver, der wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neisse-Kreis gefunden wurde, nachgewiesen worden.