Paulis Ballon landete beim Bundespräsidenten

„Vom Traunsee weg wahrscheinlich zwei Nationalparks überquert“

Mitarbeiter des Kindergartens Neukirchen/A. hatten Pauli am Dienstag einen Brief von Alexander Van der Bellen überreicht, in dem das Staatsoberhaupt dem Buben schreibt, dass der Luftballon im Garten seines zweiten Amtssitzes in Mürzsteg (Steiermark) gefunden worden sei: „Und ein kleiner Zettel war dabei, auf dem ich Deinen Namen gelesen habe und die Nachricht, dass Ihr bei Eurem Kindergartenfest Ballons habt steigen lassen“, schreibt der Präsident, der auch hervorhebt, dass dieser dabei eine beachtliche Strecke durch die Luft zurückgelegt haben müsse. „Vom Traunsee weg hat er wahrscheinlich gleich zwei Nationalparks überquert, vielleicht sogar den Erzberg von oben gesehen und ist dann bei uns im Garten gelandet“, so Alexander Van der Bellen.