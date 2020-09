Sturm der Klangwellen für ausgehungerte Ohren

Pure Wirkmacht der Musik

Was dieses Mal jedoch anders, noch intensiver, zu sein schien, war die pure Wirkmacht der Musik. Musste Plaschg etwa im vergangenen Jahr ihre grandiose Coverversion von „Voyage“ zweimal unterbrechen, weil das Publikum zu laut war, so hingen ihr die Konzertbesucher dieses Mal an den Lippen. Die Fragilität der Welt, die sie immer schon gesehen und besungen hat, wurde uns in den vergangenen Monaten allen schmerzhaft vor Augen geführt.