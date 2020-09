35.000 Moskauer lassen sich freiwillig impfen

Freigabe vor Abschluss der Testphase

Die Freigabe erfolgte vor Abschluss der wichtigen Phase 3 klinischer Studien. In dieser Phase wird gewöhnlich an sehr vielen Teilnehmern überprüft, ob und wie gut ein Wirkstoff vor einer Infektion schützt und welche eventuell nur seltenen Nebenwirkungen auftreten. Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass der weltweite Test an einem Corona-Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns AstraZeneca unterbrochen werden musste, weil es bei einem Probanden zu Nebenwirkungen gekommen war.