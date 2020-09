Radio Free Europe startet wieder in Ungarn

Budapest steht wegen der Untergrabung von Werten wie der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz seit Jahren in der EU am Pranger. Ungarn ist jedoch nicht das erste Land des ehemaligen Ostblocks, in dem Radio Free Europe erneut auf Sendung geht: Vor zwei Jahren nahm die Mediengruppe ihren Dienst in Rumänien und Bulgarien wieder auf.