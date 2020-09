Aufstieg erkämpft! Ofner im Kitz-Achtelfinale

Sebastian Ofner ist beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel ins Achtelfinale eingezogen. Der dank einer Wildcard in den Hauptbewerb gekommene Steirer bezwang den Moldauer Radu Albot am Dienstag in der ersten Runde 6:7(5),6:4,7:6(4). Sein nächster Gegner ist der als Nummer zwei gesetzte Argentinier Diego Schwartzman, der zum Auftakt ein Freilos hatte.