Thiem: „Ich kann in New York noch mehr erreichen!“

Nur einen Satz verloren

Morgen spielt Thiem um sein sechstes Semifinale auf Major-Ebene. 2018 hatte er gegen Nadal in New York in einem Thriller 6:7 im fünften Satz verloren, am Mittwoch geht Dominic gegen Alex De Minaur (7:6, 6:3, 6:2 im Achtelfinale gegen Vasek Pospisil) als Favorit ins Rennen.