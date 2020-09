Weniger Zuschauer bei French Open als geplant

Das Gelände solle dabei in drei voneinander abgetrennte Zonen aufgeteilt werden, in denen jeweils die größten Arenen der Anlage stehen. So dürfen 5000 Zuschauer auf den Court Philippe Chatrier, 5000 in das zweitgrößte Stadion Suzanne Lenglen und 1500 in den Court Simonne-Mathieu. Ein Wechsel von einer Zone in eine andere ist nach Angaben der Organisatoren nicht möglich. Die Qualifikation in der Woche vor dem Turnier findet dagegen komplett ohne Zuschauer statt.