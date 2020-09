Neues Siegergesicht fix: Schlägt Thiem jetzt zu?

Nach einer Serie von 13 Triumphen von Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer wird es am Sonntag in New York einen anderen Grand-Slam-Siegernamen geben. Nachdem der Spanier Nadal und der Schweizer Federer corona-bedingt bei den US Open nicht angetreten waren, hat sich der Serbe Djokovic durch seine Disqualifikation im Achtelfinale am Sonntag quasi selbst aus dem Bewerb genommen. Schlägt Österreichs Tennis-Held Dominic Thiem jetzt zu?