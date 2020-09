Schöpfer von „I Like to Move It“ gestorben

Der in New York geborene und teilweise in Kolumbien aufgewachsene Morillo hatte als DJ große Erfolge gefeiert, vor allem in der sogenannten House-Szene. Seinen Hit „I Like to Move It“ brachte er 1993 unter dem Pseudonym Reel 2 Real heraus. In dem Video zu dem Song hatte Morillo nur einen kurzen Auftritt. Das Feld überließ er darin weitgehend dem Sänger des Songs, dem aus Trinidad stammenden Mark Quashie alias The Mad Stuntman. „I Like to Move It“ wurde auch Teil des Soundtracks des populären Animationsfilms „Madagascar“ von 2005.