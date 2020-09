Joy Denalane: Den großen Motown-Traum wahr gemacht

Beispielsweise „The Ride“, das sofort an Marvin Gayes bahnbrechendes Album „What‘s Going On“ denken lässt, oder „I Gotta Know“ mit Bezügen zu Diana Ross & The Supremes. Dabei drückt Denalane jedem Lied ihren Stempel auf. Auch an jüngere Soul-Ikonen wie Adele oder Mary J. Blige reicht ihre gefühlvolle Performance heran. Wie gut sie in der Szene vernetzt ist, beweist ihre Single „I Believe“ - das Lied sang sie mit dem Grammy-nominierten R&B-Musiker BJ The Chicago Kid ein.