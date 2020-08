Osaka muss verletzt für New-York-Finale passen

„Es tut mir leid. Ich muss mich wegen einer Verletzung aus dem Turnier zurückziehen“, ließ Osaka in einem Statement wissen. Sie habe sich die Blessur im Tiebreak des zweiten Satzes im Halbfinale zugezogen. „Es hat sich nicht wie erhofft über Nacht gebessert. Dies war eine emotionale Woche für mich und ich möchte mich bei allen für ihre Unterstützung bedanken“, so Osaka. Osaka hatte mit ihrem Protest wegen der Polizeigewalt und des Rassismus in den USA in der Tennis-Szene für Aufsehen gesorgt. Ihr Vorgehen war ein Mitgrund für einen Tag Spielpause beim Damen- und Herren-Turnier in Flushing Meadows, das eine Generalprobe für die US Open ist.