Osaka siegt nach Protest: „Ich bin echt froh“

Die ungesetzte Weißrussin gewann das zweite Halbfinale gegen die als Nummer 8 eingestufte Johanna Konta (GBR) mit 4:6,6:4,6:1. Asarenka ist in der ersten Runde der US Open Gegnerin der Oberösterreicherin Barbara Haas, die dank vieler Absagen in den Hauptbewerb gerutscht war. Die Siegerin kassiert 285.000 Dollar, die Finalistin 153.000.