Amoklenker fühlte sich vom Satan getrieben

Die teuflische Tour begann am 5. August in Breclav (Tschechien). Dort stahl der 34-Jährige Kennzeichen und einen Hyundai Tucson. Wegen seiner Fahrweise hielten ihn zwei Polizisten gegen Mitternacht auf der A1 kurz vor Vorchdorf an. Der Bayer flüchtete ohne Licht, geriet in einen Graben, schaffte es aber durch ruckartiges Hin-und-her-Fahren, herauszukommen. Ein Polizist wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Dann flüchtete der Lenker.