„Ich habe das Meeting in Götzis immer verfolgt“

Ebenfalls am Start: Schrotts Verlobter Chris Taylor. Der 30-Jährige, der sich im Dreisprung bereits zwei Olympiasiege und vier Weltmeistertitel holen konnte, brennt auf seine Premiere im Mösle. „Ich habe das Mehrkampfmeeting in Götzis immer verfolgt“, verrät Taylor. „Ich freue mich sehr, dass ich jetzt selber einmal hier antreten kann." Geplant ist, dass der sympathische US-Amerikaner die 100 Meter sowie den Weitsprung in Angriff nimmt.