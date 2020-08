Familien-Quartett baute gemeinsam Marihuana an

„Marihuana ist mit einer Tomatenpflanze gleichzusetzen“, rechtfertigte sich der Hauptangeklagte (33) vor dem Schöffensenat am Landesgericht. Laut Staatsanwaltschaft soll der Oberösterreicher als Kopf einer Drogenbande zusammen mit seinem Bruder (23), dem Partner (59) seiner Mutter und einem Freund (32) in einem angemieteten Haus in Abtenau zwischen 2017 und 2019 rund 21 Kilo Cannabis für den Verkauf produziert haben. „Es handelte sich um große professionelle Plantagen“, erklärte Staatsanwalt Marcus Neher am Donnerstag. „Das ist eine Familie, keine kriminelle Vereinigung“, entgegnete einer der Verteidiger.