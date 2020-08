Raffl-Klub Philadelphia gleicht im Play-off aus

Die Philadelphia Flyers haben am Mittwoch im Play-off der National Hockey League (NHL) einen 4:3-Overtime-Sieg über die New York Islanders gefeiert. Damit schaffte der Klub des Kärntners Michael Raffl, der 10:18 Minuten Einsatzzeit erhielt, den 1:1-Ausgleich in der „best of seven“-Serie des Eastern-Conference-Halbfinales.