Schwechater SPÖ-Chef legt Vereinsfunktion zurück

Kritik an „einseitiger“ Berichterstattung

Kainrath, der zuvor im Fernsehen mit einer Kritik an der westlichen „einseitigen“ Berichterstattung über die Geschehnisse in Weißrussland zitiert wurde, erklärte am Montagabend, dass er „Polizeigewalt und die Verletzung von Menschenrechten in Belarus verurteile“.