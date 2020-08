Mädchen nach Therapie todkrank: Ärzte vor Gericht

Mit fünf Jahren wird bei Maria eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung diagnostiziert. Sie wird in einem Spital in Oberösterreich behandelt, es droht die teilweise Darm-Entfernung. Der Familie wird eine „medizinische Koryphäe“ in einem fernöstlichen Zentrum in Wien empfohlen: ein koreanischer Arzt, jetzt Zweitangeklagter, der in Österreich nur als Therapeut arbeiten darf und beim Erstangeklagten angestellt war. Der Koreaner war für die Eltern aber immer „der behandelnde Arzt“. Es gibt Akupunktur, Entgiftungskugeln, Pulver nach Geheimrezept.